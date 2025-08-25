Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Donnerstagabend auf rotem Terrain

So bewegt sich Procter Gamble

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 155,41 USD.

Die Procter Gamble-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 155,41 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Procter Gamble-Aktie bis auf 155,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 375.455 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 149,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,29 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,89 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 15.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,99 USD je Aktie.

