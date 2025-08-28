Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Freitagabend nordwärts
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 157,01 USD.
Das Papier von Procter Gamble legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 157,01 USD. Bei 157,52 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 156,13 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 250.252 Aktien.
Am 28.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 149,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 4,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,29 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie aus.
Am 29.07.2025 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,89 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2025 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
