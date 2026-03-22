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Produkt-Vorstand Mudesir verlässt Deutsche Telekom

23.03.26 18:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
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DOW JONES--Die Deutsche Telekom verliert ihr Vorstandsmitglied für Produkte und Technologie. Wie der DAX-Konzern mitteilte, verlässt Abdurazak (Abdu) Mudesir das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Ende des Monats. Er wolle eine neue berufliche Aufgabe im Ausland übernehmen. Der Aufsichtsrat habe der Aufhebung des Vertrags zugestimmt. Mudesirs Aufgaben übernimmt übergangsweise Finanzvorstand Christian Illek zusätzlich.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 13:42 ET (17:42 GMT)

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DatumRatingAnalyst
19.03.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
16.03.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
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18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
16.03.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

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