Produkt-Vorstand Mudesir verlässt Deutsche Telekom
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DOW JONES--Die Deutsche Telekom verliert ihr Vorstandsmitglied für Produkte und Technologie. Wie der DAX-Konzern mitteilte, verlässt Abdurazak (Abdu) Mudesir das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Ende des Monats. Er wolle eine neue berufliche Aufgabe im Ausland übernehmen. Der Aufsichtsrat habe der Aufhebung des Vertrags zugestimmt. Mudesirs Aufgaben übernimmt übergangsweise Finanzvorstand Christian Illek zusätzlich.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 23, 2026 13:42 ET (17:42 GMT)
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