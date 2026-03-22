Produkt-Vorstand Mudesir verlässt Deutsche Telekom

DOW JONES--Die Deutsche Telekom verliert ihr Vorstandsmitglied für Produkte und Technologie. Wie der DAX-Konzern mitteilte, verlässt Abdurazak (Abdu) Mudesir das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Ende des Monats. Er wolle eine neue berufliche Aufgabe im Ausland übernehmen. Der Aufsichtsrat habe der Aufhebung des Vertrags zugestimmt. Mudesirs Aufgaben übernimmt übergangsweise Finanzvorstand Christian Illek zusätzlich.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung