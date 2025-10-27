ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 5,62 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 5,62 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,62 EUR. Mit einem Wert von 5,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 23.989 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 51,78 Prozent wieder erreichen. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,051 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,46 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 907,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 840,00 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,755 EUR fest.

