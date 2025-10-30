DAX24.084 -0,2%Est505.672 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1561 -0,4%Öl64,23 -1,0%Gold3.971 +0,7%
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
ProSiebenSat1 Media SE im Blick

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit roten Vorzeichen

30.10.25 12:04 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 5,42 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 5,42 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,37 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.060 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,97 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,32 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,783 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert Quartalsergebnisse

ProSiebenSat.1- Aktie gefragt: Weimer mahnt Berlusconi nach Führungswechsel

ProSiebenSat.1: Der italienische Umbau beginnt

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
28.10.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

