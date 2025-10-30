ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 5,42 EUR.
Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 5,42 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,37 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.060 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,97 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,32 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,783 EUR je Aktie belaufen.
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|18.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|17.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|18.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|17.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|26.03.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|28.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|04.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
