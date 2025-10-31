ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 5,26 EUR.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:41 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 5,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 5,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.662 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 62,17 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,051 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,32 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 907,00 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,783 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

