PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagmittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 22,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die PUMA SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 22,92 EUR. Bei 22,92 EUR erreichte die PUMA SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 22,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 225.795 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2024 bei 53,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 56,92 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 21,16 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,546 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,18 EUR.

PUMA SE gewährte am 22.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2,29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,98 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte PUMA SE am 08.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PUMA SE ein EPS in Höhe von 1,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Erste Schätzungen: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen