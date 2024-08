QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 40,81 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 40,81 EUR ab. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,67 EUR. Bei 40,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 63.534 Aktien.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,44 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 30.10.2023. Mit Abgaben von 17,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 47,97 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 31.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 496,35 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 485,40 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

