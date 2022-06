QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Nachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 10.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 42,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 42,45 EUR. Bei 43,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 202.951 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 17,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 11,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,55 EUR.

QIAGEN ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 628,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 567,20 USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

