QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit angezogener Handbremse

QIAGEN im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 41,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,61 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,21 EUR aus. Mit einem Wert von 41,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 114.895 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Bei 43,40 EUR markierte der Titel am 16.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 22,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 496,35 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 30.10.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,15 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

