QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 38,44 EUR.

Mit einem Kurs von 38,44 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 38,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 38,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 314.407 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,19 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.04.2024 bei 37,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,45 EUR.

QIAGEN ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 521,20 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 509,16 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,28 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert letztendlich