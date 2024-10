QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Dienstagmittag

QIAGEN im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 40,49 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 40,49 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,66 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,53 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 72.428 Aktien.

Am 16.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 47,97 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 496,35 Mio. USD im Vergleich zu 494,86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 06.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte QIAGEN möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,15 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

QIAGEN-Aktie im Minus: QIAGEN erweitert Automationslösungen für Flüssigbiopsien