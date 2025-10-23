DAX24.113 -0,2%Est505.650 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1592 -0,2%Öl64,70 +0,5%Gold4.102 +0,2%
Aktienkurs im Fokus

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

23.10.25 09:22 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Die Aktie von QIAGEN zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,05 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 42,05 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 42,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 41,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.460 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Mit einem Zuwachs von 12,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,58 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,194 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent auf 533,54 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
