QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt Stellung am Vormittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 43,64 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 43,91 EUR zu. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,52 EUR nach. Mit einem Wert von 43,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5.170 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 51,56 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 37,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,99 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,73 EUR.

Am 27.07.2022 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 515,51 USD, gegenüber 567,30 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,13 Prozent präsentiert.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 07.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 01.11.2023 dürfte QIAGEN die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,20 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Erste Schätzungen: QIAGEN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

QIAGEN-Aktie springt hoch: QIAGEN und Bio-Rad Laboratories ziehen offenbar Fusion in Erwägung

So schätzen Analysten die QIAGEN-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com