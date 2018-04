Apple: Derzeit überwiegen die Molltöne

Apple-Chart: Alarmstufe "Rot"

Das Geschäftsjahr 2015 scheint sowohl mit Blick auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung derzeit unerreichbar zu sein. Bei den von FactSet Research erfassten Gewinnprognosen wurde in den vergangenen drei Monaten zudem eine signifikante Abwärtstendenz registriert. Deren Schätzungen für Q2 sind nämlich innerhalb dieses Zeitraums von 2,88 auf 2,69 Dollar (Q1: 3,89 Dollar) pro Aktie nach unten revidiert worden: Für das derzeit laufende dritte Quartal sieht die Lage ähnlich negativ aus. Hier reduzierte sich nämlich der Durchschnittswert der Analystenschätzungen von 2,24 auf 2,15 Dollar pro Aktie.Mit Blick auf die ausgesprochenen Analystenurteile sind die Optimisten eindeutig in der Überzahl. Unter den insgesamt 40 von FactSet Research erfassten Analystenmeinungen raten 21 Aktienexperten zum Kauf ("Buy") und vier zum Übergewichten ("Overweight") der Apple-Aktie. Eine neutrale Haltung ("Hold") nehmen aktuell 15 Analysten ein. Pessimistische Urteile gibt es derzeit hingegen keine. Die Spanne der ausgesprochenen Kursziele fällt relativ groß aus und reicht von 152,00 bis 235,00 Dollar, was zu einem durchschnittlichen Mittelwert von 192,84 Dollar (aktuell: 162,32 Dollar) führt.Aus charttechnischer Sicht überwiegen bei der Apple-Aktie eindeutig die negativen Aspekte. In diesem Jahr scheiterte das Kultunternehmen bereits zum dritten Mal an der Marke von 180 Dollar. In der abgelaufenen Handelswoche rutschte der Titel sogar unter die langfristige 200-Tage-Linie, was unter Chartisten als klares Verkaufssignal interpretiert wird. Zur Erinnerung: Anfang Februar erwies sich ein solches Verkaufssignal allerdings als "Bärenfalle". Außerdem droht ein Bruch des seit drei Jahren intakten Aufwärtstrends. Unterhalb von 160 Euro verläuft derzeit eine wichtige Unterstützung. Sollte sie verletzt werden, könnte bei der Apple-Aktie erheblicher chartinduzierter Verkaufsdruck aufkommen.