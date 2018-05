Deutsche Telekom: Höhenflug vor Quartalszahlen

T-Aktie auf Tuchfühlung mit 200-Tage-Linie

Im April erzielte der DAX -Wert einen Kursgewinn im zweistelligen Prozentbereich. Dabei dürften auch Dividendenkäufe eine wichtige Rolle gespielt haben, schließlich wird das Unternehmen Mitte Mai eine üppige Dividende von 0,65 Euro ausschütten. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus entspricht dies einer Dividendenrendite von über vier Prozent. Ende des Monats sorgte dann die Meldung, dass man eine Fusion zwischen der US-Tochter T-Mobile US und Sprint anstrebe, für erhöhte Aufmerksamkeit. Vorbehaltlich einer Genehmigung durch die US-Kartellbehörden entstünde hinter Verizon und AT&T ein schlagkräftiges Unternehmen mit erheblichem Synergiepotenzial. Doch am Mittwoch dürften sich die Investoren vor allem für die Quartalszahlen der Telekom interessieren.Mit Blick auf die von finanzen.net erfassten Analystenmeinungen sind derzeit die Optimisten eindeutig in der Mehrheit. Unter den insgesamt 24 erfassten Ratings raten 16 Aktienexperten zum Kauf ("Buy") der Telekom-Aktie. Eine neutrale Haltung ("Hold") nehmen aktuell 7 Analysten ein. Pessimistische Urteile gibt es derzeit lediglich eines. So rät das US-Analysehaus Jefferies & Company zum Verkauf der T-Aktie. Die Spanne der ausgesprochenen Kursziele reicht von 12,00 Euro (Jefferies & Company) bis 19,50 Euro (Société Générale), was zu einem durchschnittlichen Mittelwert von 16,50 Euro (aktuell: 14,47 Euro) führt.Aus charttechnischer Sicht hat sich bei der Aktie der Deutschen Telekom die im Bereich von 13 Euro verlaufende Unterstützungszone als ausgesprochen tragfähig erwiesen. Mitte Februar generierte der Timingindikator Relative-Stärke-Index mit dem Überwinden der Marke von 30 Prozent ein klares Kaufsignal, welches allerdings erst nach vier Wochen von einem markanten Kurssprung begleitet wurde. Im Zuge dieses Rebound verfehlte die T-Aktie nur knapp die langfristige 200-Tage-Linie. Besonders interessant: Die Durchschnittslinie scheint ihre Abwärtstendenz beenden zu wollen. Sollte sie nach oben drehen, wäre dies in der Chartlehre als Trendwechselsignal zu interpretieren.