RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gibt am Mittwochnachmittag nach

Die Aktie von RELX gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 39,66 USD nach.

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 39,66 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die RELX-Aktie bis auf 39,61 USD. Bei 39,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RELX-Aktien beläuft sich auf 38.004 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Gewinne von 41,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,13 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RELX-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,888 USD belaufen.

Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

