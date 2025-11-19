RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochabend billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 39,89 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 39,89 USD. Zwischenzeitlich weitete die RELX-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,44 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,82 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 300.850 RELX-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 41,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (39,44 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 1,14 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,840 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,888 USD je RELX-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass RELX im Jahr 2025 1,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

