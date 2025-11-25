DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.921 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,40 -1,5%Gold4.130 -0,2%
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

25.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von RELX. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 40,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34,50 EUR -0,42 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 40,20 USD. In der Spitze fiel die RELX-Aktie bis auf 39,95 USD. Bei 39,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 271.152 RELX-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,05 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,31 USD ab. Abschläge von 2,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,886 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von RELX.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,70 USD je RELX-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

