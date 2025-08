RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Freitagnachmittag

RENK im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 66,41 EUR.

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 66,41 EUR. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,90 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 359.241 RENK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 29,44 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 73,34 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,587 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,70 EUR.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Aktie aus.

