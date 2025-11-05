DAX23.787 -0,7%Est505.622 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.967 +0,9%
RENK im Fokus

RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag tiefer

05.11.25 09:23 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 64,38 EUR.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 64,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 64,32 EUR. Bei 64,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.103 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Gewinne von 40,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 17,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 72,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,594 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.

RENK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
