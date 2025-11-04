DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.524 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1491 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.966 -0,9%
Kursentwicklung

RENK Aktie News: RENK tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

04.11.25 16:08 Uhr
RENK Aktie News: RENK tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 65,23 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
65,02 EUR -0,74 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 65,23 EUR ab. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,43 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 181.332 RENK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 72,79 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,594 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.

Am 13.08.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,53 Mio. EUR – ein Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

