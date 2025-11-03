RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 65,89 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 65,89 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 66,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 101.631 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 73,06 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,594 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 347,53 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 272,64 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

