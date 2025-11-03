RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Montagnachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 66,86 EUR.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 66,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 66,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 222.157 Stück.

Bei einem Wert von 90,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 25,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Mit Abgaben von 73,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,594 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 70,19 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,64 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

