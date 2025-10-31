RENK Aktie News: RENK am Mittag gesucht

RENK im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von RENK. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 66,18 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 66,18 EUR zu. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.515 RENK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 36,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (17,75 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,594 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,19 EUR je RENK-Aktie an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 347,53 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 272,64 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Aktie aus.

