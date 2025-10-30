RENK Aktie News: RENK steigt am Donnerstagmittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 64,64 EUR.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 64,64 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 65,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 105.317 Stück.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,76 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,594 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.

Am 13.08.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 347,53 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 272,64 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Aktie aus.

