RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 66,50 EUR abwärts.

Die RENK-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 66,50 EUR. Bei 66,00 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.866 RENK-Aktien.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 35,85 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,75 EUR am 20.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 73,31 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,594 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 347,53 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?

HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT drehen ins Minus - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen