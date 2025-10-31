RENK Aktie News: RENK am Nachmittag im Plus

Blick auf RENK-Kurs

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 66,35 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 66,35 EUR zu. Die RENK-Aktie legte bis auf 67,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 65,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264.584 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 26,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,75 EUR am 20.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 73,25 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,594 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,19 EUR an.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 347,53 Mio. EUR gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

