RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Verlusten

05.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 62,83 EUR ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 62,83 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 62,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 170.120 RENK-Aktien.

Bei 90,34 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 30,45 Prozent niedriger. Bei 17,75 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,594 EUR je RENK-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,64 Mio. EUR eingefahren.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

29.10.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
