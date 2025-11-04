RENK Aktie News: RENK am Vormittag billiger

Kurs der RENK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 65,16 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 65,16 EUR. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 65,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.554 RENK-Aktien.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 27,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (17,75 EUR). Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 267,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,594 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,19 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

