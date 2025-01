RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 18,97 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 18,97 EUR abwärts. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 18,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,26 EUR. Zuletzt wechselten 104.679 RENK-Aktien den Besitzer.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,435 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,82 EUR für die RENK-Aktie aus.

RENK gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,980 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Die Expertenmeinungen zur RENK-Aktie im Dezember 2024

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Abgaben

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste