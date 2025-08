RENK Aktie News: RENK am Mittwochnachmittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 68,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 68,08 EUR abwärts. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,70 EUR nach. Bei 69,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 282.690 RENK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 20,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Mit einem Kursverlust von 73,99 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,587 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,20 EUR.

Am 14.05.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 272,62 Mio. EUR im Vergleich zu 193,94 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: Bundeswehrauftrag für hunderte Millionen Euro

Aktien von Airbus, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt nach Jefferies-Studie

HENSOLDT-Aktie leichter: Analysten nach Zahlen gespalten - Auch RENK- und Rheinmetall-Aktie in Rot