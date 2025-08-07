RENK Aktie News: RENK tendiert am Freitagmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 64,08 EUR zu.

Das Papier von RENK konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 64,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 64,36 EUR. Bei 63,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 234.323 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 25,45 Prozent niedriger. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 72,37 Prozent Luft nach unten.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,587 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,20 EUR aus.

RENK veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. RENK hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent auf 272,62 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

