RENK Aktie News: RENK am Nachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 22,35 EUR.

Die RENK-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 22,35 EUR abwärts. Bei 22,33 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 205.709 RENK-Aktien.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,464 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,50 EUR je RENK-Aktie an.

Am 13.08.2024 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 01.12.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

RENK will auch durch Übernahmen wachsen - RENK-Aktie unter Druck

Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer