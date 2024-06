Blick auf Aktienkurs

RENK Aktie News: RENK macht am Donnerstagmittag Boden gut

20.06.24 12:04 Uhr

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 26,43 EUR.

Um 11:43 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 26,43 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 26,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76.479 RENK-Aktien den Besitzer. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,445 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,90 EUR. Am 15.05.2024 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte RENK am 13.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RENK-Aktie Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Minus Rheinmetall, RENK & Co.: Rüstungsaktien im Aufwind - neue Nato-Daten Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag stärker

