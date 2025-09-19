RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 73,37 EUR.
Das Papier von RENK legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 73,37 EUR. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,47 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 875.867 Stück gehandelt.
Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 85,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 17,16 Prozent Luft nach oben. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 314,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,19 EUR aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,64 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je RENK-Aktie belaufen.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
