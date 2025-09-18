RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 69,68 EUR zu.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 69,68 EUR. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 70,00 EUR. Bei 69,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 15.120 RENK-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,36 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,20 EUR aus.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 347,53 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 272,64 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2025 aus.

