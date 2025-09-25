RENK Aktie News: RENK zieht am Vormittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 80,08 EUR.
Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 80,08 EUR. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 80,65 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.369 RENK-Aktien umgesetzt.
Bei 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 7,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,19 EUR je RENK-Aktie an.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
