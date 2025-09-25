DAX23.620 +0,4%ESt505.468 +0,4%Top 10 Crypto15,10 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

RENK Aktie News: RENK zieht am Vormittag an

26.09.25 09:27 Uhr
RENK Aktie News: RENK zieht am Vormittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 80,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
79,37 EUR -0,05 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 80,08 EUR. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 80,65 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.369 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 7,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,19 EUR je RENK-Aktie an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RENK Group AG

