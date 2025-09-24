DAX23.600 -0,3%ESt505.457 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,93 -0,2%Gold3.761 +0,7%
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Vormittag auf rotes Terrain

25.09.25 09:26 Uhr
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 77,69 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
79,09 EUR 1,24 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Die RENK-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 77,69 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,35 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 58.527 Stück.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,64 Prozent hinzugewinnen. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 77,21 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,19 EUR für die RENK-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 347,53 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 272,64 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RENK Group AG

