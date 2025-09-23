RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Mittag

So entwickelt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 76,17 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 76,17 EUR. Bei 76,66 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 74,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 543.276 RENK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 85,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 11,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 76,75 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 EUR. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 70,19 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je RENK-Aktie belaufen.

