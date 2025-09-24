RENK Aktie News: RENK am Nachmittag im Plus
Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 79,06 EUR.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 79,06 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 79,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,80 EUR. Bisher wurden heute 501.389 RENK-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 85,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 8,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 346,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,19 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272,64 Mio. EUR umgesetzt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
