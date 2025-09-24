DAX23.390 -1,2%ESt505.417 -0,9%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,18 +0,2%Gold3.752 +0,4%
Kursentwicklung

RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Mittag vor

25.09.25 12:07 Uhr
RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Mittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 78,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
77,87 EUR 0,02 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 78,62 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 79,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 298.187 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 344,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,600 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,42 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

