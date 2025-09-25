RENK Aktie News: RENK fällt am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 79,13 EUR.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 79,13 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 78,69 EUR. Bei 80,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 205.087 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,63 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 77,62 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 347,53 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2025 aus.

