DAX23.629 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Intel 855681 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktie im Fokus

RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag leichter

19.09.25 12:06 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag leichter

Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 68,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
68,28 EUR -1,05 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 68,72 EUR. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 68,50 EUR. Bei 69,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 113.300 Aktien.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 20,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,19 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK nicht mehr im Aufwind: Rüstungsaktien uneinheitlich

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schwächer: Rüstungstitel verlieren weiter

Bei Analysten beliebt: RENK-Aktie sammelt weitere Kaufempfehlungen ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
10:21RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:21RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen