RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag leichter

Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 68,72 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 68,72 EUR. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 68,50 EUR. Bei 69,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 113.300 Aktien.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 20,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,19 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je RENK-Aktie belaufen.

