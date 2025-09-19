RENK Aktie News: RENK legt am Vormittag zu

Blick auf RENK-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 71,72 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 71,72 EUR. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,47 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64.512 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit Abgaben von 75,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,64 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je RENK-Aktie belaufen.

