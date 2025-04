RENK Aktie News: Bären lasten am Mittwochnachmittag auf RENK

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,9 Prozent bei 46,78 EUR.

Die RENK-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,9 Prozent auf 46,78 EUR abwärts. Bei 45,29 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.481.762 RENK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,18 EUR) erklomm das Papier am 16.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,56 Prozent. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,456 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,33 EUR für die RENK-Aktie.

RENK gewährte am 26.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,11 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 362,17 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213,94 Mio. EUR in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

