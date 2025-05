RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 72,69 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 72,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 74,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 73,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 242.029 RENK-Aktien.

Am 27.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,69 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,75 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Mit Abgaben von 75,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,594 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,58 EUR.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,57 Prozent auf 272,62 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK mit neuer Bestmarke: EU-Rüstungsdebatte treibt den Kurs

Anleger machen bei Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Kasse - Rheinmetall mit neuen Kooperationen

Aktien von HENSOLDT, RENK und Rheinmetall mit neuen Rekorden - EU beschließt Milliardendarlehen für Rüstung