RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag höher

Kurs der RENK

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 26,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 26,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 26,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,09 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.458 Stück gehandelt.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,465 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,10 EUR für die RENK-Aktie.

RENK ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 01.12.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

SDAX aktuell: Gewinne im SDAX