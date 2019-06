Amazon-Aktie: Amazon lässt seine Kunden jetzt per 3D-Scanner vermessen

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.540,20 EUR

Das Projekt ist zunächst nur in den USA an den Start gegangen. Kunden sollen dabei mithilfe eines 3D-Scanners detailliert gemessen werden. Auf diese Weise soll die hohe Retourenquote gesenkt werden, berichtete t3n. Denn durchschnittlich werden 50 bis 67 Prozent aller Waren zurückgesendet. Allein in Deutschland schickten Online-Shopper vergangenes Jahr rund 490 Millionen Artikel zurück. Für den Online-Händler bedeutet dies erheblichen Mehraufwand hinsichtlich Zeit und Kosten.

Aus diesem Grund bemühen sich Händler seit Jahren, ihren Kunden die richtige Größe im Voraus übermitteln zu können. Das gestaltet sich in Zeiten sich schnell wechselnder Trends allerdings sehr schwierig - sobald die neue Saison startet, sind neue Schnitte und Formen angesagt.

3D-Bodyscan gegen hohe Retourenquoten

Dass da auch Größentabellen meist nicht mehr wirklich weiterhelfen, hat auch Amazon gemerkt und daher ein neues Projekt mit dem Startup Body Labs, das seit 2017 zum Amazon-Konzern gehört, gestartet. Dabei sollen möglichst viele Kunden mithilfe eines 3D-Körperscanners vermessen werden. Amazon versuche der Anzeige zufolge, "die Vielfalt der Körperformen kennenzulernen". Die Vermessung soll etwa 30 Minuten dauern, die Probanden werden per Foto, Video und 3D-Scan in figurbetonter Kleidung oder auch Badekleidung vermessen. Für den Aufwand erhalten die Teilnehmer einen Geschenkgutschein im Wert von 25 US-Dollar, allerdings können nur Kunden mit einer Einladung am Projekt partizipieren.

Der genaue Ablauf der Vermessung ist nicht bekannt - alle Teilnehmer müssen im Voraus unterschreiben, dass sie keine detaillierten Angaben an Dritte weitergeben.

Nutzung einer Technologie aus Deutschland

Die Technologie, die Body Labs zur Vermessung nutzt, soll aus einer Zusammenarbeit zwischen der amerikanischen Brown University und dem Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen entstanden sein. Die Technik ermöglicht sowohl das genaue Messen der Körperformen als auch die Erstellung von 3D-Avataren.



Allerdings ist Amazon nicht der einzige Online-Händler, der eine Lösung für die zahlreichen Retouren sucht. Auch Zalando arbeitet seit einiger Zeit zusammen mit dem Londoner Startup Metail an einem ähnlichen Projekt. Möglich also, dass die Informationen, die Amazon aus dem Projekt in den USA zieht, auch in Deutschland schon bald verfügbar sein werden.

