Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Freitagvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1.513,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 1.513,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.525,50 EUR aus. Bei 1.505,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 35.757 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.525,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 0,83 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 437,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 71,08 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,25 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.324,00 EUR.

Am 12.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 10,87 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,44 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,16 Prozent auf 3,48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,93 EUR je Aktie belaufen.

